Рязанские полицейские раскрыли серию краж из супермаркетов Рязанской области

Рязанские полицейские раскрыли серию краж из супермаркетов в Михайловском и Скопинском районах Рязанской области. Продукты пропали из магазинов в Михайлове, селе Стрелецкие выселки Михайловского района и из Скопина.

Проанализировав записи видеокамер, полицейские заметили автомобиль, на котором передвигался злоумышленник. Информацию передали в соседние районы. Вскоре подозреваемого задержали в Скопинском районе. Им оказался 24-летний рязанец, причастный к кражам из магазинов, совершенным в городе Скопине.

В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.