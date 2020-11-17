Рязанские подстанции скорой помощи получили в подарок бытовую технику

Рязанские подстанции скорой помощи получили в подарок по четыре холодильника и микроволновки. Всю технику приобрел депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

— Из-за ситуации с коронавирусом на наших сотрудников легла огромная нагрузка. Сейчас коллектив как никогда нуждается в заботе. Количество вызовов выросло на треть. 20 адресов за смену для одной бригады – не предел, — рассказывает главврач Рязанской станции скорой медпомощи Игорь Задоя.

По его словам в настоящее время врачи живут в дороге. При этом они заезжают на станции, чтобы просто поесть. А затем снова спешат на вызов.

— Поэтому так важно, чтобы у медработников было все, что обеспечивает комфортные условия быта, помогает во время долгих дежурств. От имени коллектива благодарю за поддержку и внимание, – заметил Задоя.