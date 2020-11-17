Рязанские подстанции скорой помощи получили в подарок бытовую технику

Рязанские подстанции скорой помощи получили в подарок по четыре холодильника и микроволновки. Всю технику приобрел депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
По его словам в настоящее время врачи живут в дороге. При этом они заезжают на станции, чтобы просто поесть. А затем снова спешат на вызов.
Улицы, площади, памятники хранят если не загадки и тайны города, то уж точно – исторические события. И как бы часто мы к ним ни обращались, всё равно каждый раз найдём что-то новое, а что-то и пропустим, чтобы вернуться к этой теме вновь и вновь.