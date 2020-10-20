Рязанская полиция показала погоню за пьяным нарушителем

Сотрудники рязанской полиции показали видео погони за пьяным нарушителем. Подробности произошедшего рассказала пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Сообщение об автомобиле «Форд Фокус», который перекрывает проезд во дворе дома на улице Новаторов в Рязани, поступило в понедельник, 19 октября, в 20.25. На место был направлен экипаж ДПС.

Инспекторы обнаружили машину, внутри которой находился мужчина. Рядом был его отец – владелец автомобиля. Что происходит с его сыном, рязанец объяснить не сумел.

Полицейские попросили водителя покинуть салон, тот же попытался уехать. Проехав по зелёной зоне, он направился в сторону центра города. На парковке ТРЦ «Премьер» «Форд» врезался в стоящую «Калину». Воспользовавшись этим, инспекторы попытались остановить нарушителя, разбили стекло на двери машины. Но водитель сумел уехать.

Погоня продолжилась уже на трассе М-5 «Урал». При этом нарушитель создавал опасность, выезжая на встречку и резко маневрируя на дороге. Чтобы его остановить, пришлось стрелять по колёсам.

Когда машина остановилась, полицейские задержали 37-летнего жителя Рязани. Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Вчера вечером у него были явные признаки опьянения.

В отношении нарушителя составлено несколько протоколов. Проводится проверка.