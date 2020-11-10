Рязанская область получила первую партию препаратов для лечения COVID-19 на дому

В Рязанский регион поступила первая партия препаратов для бесплатного амбулаторного лечения COVID-19. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

В Рязань привезли тысячу упаковок «Фапиравира» и «Апиксабана». Их будут бесплатно выдавать пациентам с коронавирусом, которые лечатся дома.

Сначала препараты передадут в больницы, а уже оттуда они отправятся пациентам. Всего в Рязанскую область должно поступить более 50 тыс упаковок лекарств 16 наименований.

Деньги на приобретение этих препаратов выделяются из федерального бюджета.