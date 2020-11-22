Мэрия Рязани обратилась к горожанам из-за ухудшения погоды

Рязанцев попросили быть внимательными на улицах из-за ухудшения погоды. Обращение к жителям города выпустила мэрия 22 ноября.

В воскресенье в городе ожидается гололёд. Вместе с этим синоптики передают осадки. Жителей города предупредили о сильном ветре, порывы которого могут достигать 15 м/с.

По сообщению пресс-службы администрации Рязани, коммунальные службы продолжают устранять последствия непогоды в круглосуточном режиме. В городе обрабатывают автомобильные дороги и тротуары противогололёдной смесью.