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Новости РязаниОбщество

Мэрия Рязани обратилась к горожанам из-за ухудшения погоды

7info7
Изображение Simon Steinberger с сайта Pixabay

Рязанцев попросили быть внимательными на улицах из-за ухудшения погоды. Обращение к жителям города выпустила мэрия 22 ноября.

В воскресенье в городе ожидается гололёд. Вместе с этим синоптики передают осадки. Жителей города предупредили о сильном ветре, порывы которого могут достигать 15 м/с.

По сообщению пресс-службы администрации Рязани, коммунальные службы продолжают устранять последствия непогоды в круглосуточном режиме. В городе обрабатывают автомобильные дороги и тротуары противогололёдной смесью.

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