Машинист из Рязанской области выиграл в лотерею почти 4 миллиона рублей

Житель Рязанской области Сергей Строков* выиграл в лотерею «Зодиак» 3 млн 746 тыс 561 рубль. Об этом сообщила пресс-служба «Столото».
Строков – регулярный участник лотерей с помощью мобильного приложения «Столото». Небольшие выигрыши он оставляет в виртуальном кошельке, а затем на них покупает новые билеты.
В этот раз он потратил 300 рублей на билеты разных лотерей. Оставались 25 рублей, на которые он решил приобрести билет лотереи «Зодиак». В эту лотерею он играл впервые и сразу же – крупный приз.
Рязанец рассказал, что выбрал случайную комбинацию цифр. Для этого нужно было только потрясти телефон с приложением.
Получив СМС о выигрыше, Сергей проверил мобильное приложение и спокойно показал его жене. Женщина не поверила, посчитав, что супруг так шутит.
Сообщается, что Сергей Строков работает машинистом. Свободное время проводит с женой на даче. Теперь мужчине предстоит определиться, куда потратить выигрыш.
* Фото публикуется с разрешения победителя.