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Новости РязаниОбщество

Машинист из Рязанской области выиграл в лотерею почти 4 миллиона рублей

7info

Житель Рязанской области Сергей Строков* выиграл в лотерею «Зодиак» 3 млн 746 тыс 561 рубль. Об этом сообщила пресс-служба «Столото».

Строков – регулярный участник лотерей с помощью мобильного приложения «Столото». Небольшие выигрыши он оставляет в виртуальном кошельке, а затем на них покупает новые билеты. 

В этот раз он потратил 300 рублей на билеты разных лотерей. Оставались 25 рублей, на которые он решил приобрести билет лотереи «Зодиак». В эту лотерею он играл впервые и сразу же – крупный приз.

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Рязанец рассказал, что выбрал случайную комбинацию цифр. Для этого нужно было только потрясти телефон с приложением. 

Получив СМС о выигрыше, Сергей проверил мобильное приложение и спокойно показал его жене. Женщина не поверила, посчитав, что супруг так шутит. 

–  Она отмахнулась, а я спокойно пошел изучать, какие документы понадобятся для оформления приза. Собрал все необходимое и сообщил, что поеду в Москву в лотерейный центр. Вот тогда она осознала, что я не шутил, – рассказал рязанец.

Сообщается, что Сергей Строков работает машинистом. Свободное время проводит с женой на даче. Теперь мужчине предстоит определиться, куда потратить выигрыш.

* Фото публикуется с разрешения победителя.

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