Рязанцы решат, каким станет парк морской славы

В Рязани начали собирать предложения по благоустройству парка морской славы в Канищеве.

Учёт мнений жителей является важнейшим этапом планирования и развития парков Рязани. Эту задачу перед местным сообществом ставит национальный проект «Жилье и городская среда», — уточнили в пресс-службе мэрии города.

На территории парка уже установили стенд с проектом обновлённого парка, который разработали молодые архитекторы. Дорабатывать его будут при участии рязанцев. Все замечания и предложения по благоустройству парка морской славы необходимо отправлять на почу park.kanishevo@gmail.com. Также в социальной сети ВКонтакте создан паблик Парк Морской Славы Рязань, где также предполагается прямой диалог.

Встреча с рязанцами по вопросам благоустройства парка состоится 25 ноября в 19.00 в ДК «Приокский» при соблюдении всех эпидемиологических требований. Для удобства жителей с 18.40 от центрального входа в Парк доехать до ДК и обратно можно будет на специально организованном автобусе.