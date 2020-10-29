Около 1% жителей Рязанской области переболело COVID-19

Около 1% жителей Рязанской области переболело коронавирусом. Об этом стало известно на совещании с главами муниципальных образований, которое провёл Николай Любимов 28 октября.

Врио руководителя Роспотребнадзора в Рязанской области Ирина Акимова отметила, что заболеваемость коронавирусом в регионе увеличилась. Рост заболеваемости превышает 46%. При этом сам показатель заболеваемости ниже, чем по всей стране.

В настоящий момент коронавирусом в Рязанской области переболело около 1% население. Охват тестированием увеличен на 9,5%.

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Врио руководителя Роспотребнадзора в Рязанской области Ирина Акимова отметила, что заболеваемость коронавирусом в регионе увеличилась. Рост заболеваемости превышает 46%. При этом сам показатель заболеваемости ниже, чем по всей стране.

В настоящий момент коронавирусом в Рязанской области переболело около 1% население. Охват тестированием увеличен на 9,5%.