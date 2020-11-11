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Новости РязаниОбщество

Росздравнадзор проверил цены на КТ в частных клиниках Рязани

7info

В Рязани сотрудники Росздравнадзора проверили цены на КТ в частных клиниках. Об этом на странице губернатора Николая Любимова сообщили представители Минздрава Рязанской области. 

Ранее рязанка пожаловалась на то, что за КТ и анализы крови в частной клинике пришлось заплатить 5000 и 3900 рублей соответственно. Также девушка возмутилась отношением к ней в поликлинике и нехваткой лекарств в аптеках. 

– Росздравнадзором был проведен мониторинг ряда частных клиник по стоимости анализов на COVID-19 и КТ, – говорится в ответе регионального Минздрава.

Чиновники также сообщили, что по некоторым случая отправили данные в Федеральную антимонопольную службу. 

Что касается жалоб на работу поликлиники, в Минздраве запросили у рязанки точные данные – где и когда это случилось.

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