Росздравнадзор проверил цены на КТ в частных клиниках Рязани

В Рязани сотрудники Росздравнадзора проверили цены на КТ в частных клиниках. Об этом на странице губернатора Николая Любимова сообщили представители Минздрава Рязанской области.

Ранее рязанка пожаловалась на то, что за КТ и анализы крови в частной клинике пришлось заплатить 5000 и 3900 рублей соответственно. Также девушка возмутилась отношением к ней в поликлинике и нехваткой лекарств в аптеках.

– Росздравнадзором был проведен мониторинг ряда частных клиник по стоимости анализов на COVID-19 и КТ, – говорится в ответе регионального Минздрава.

Чиновники также сообщили, что по некоторым случая отправили данные в Федеральную антимонопольную службу.

Что касается жалоб на работу поликлиники, в Минздраве запросили у рязанки точные данные – где и когда это случилось.