Роспотребнадзор назвал регионы, где следует ужесточить ограничения по COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала регионы России, в которых необходимо ужесточить ограничения по COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь шла о Магаданской, Архангельской, Ульяновской, Сахалинской, Костромской, Иркутской, Пензенской областях. Также Попова назвала в числе регионов, где показатели заболеваемости превышают средние по России, Карачаево-Черкесию, Коми, Хакасию, Ингушетию и Забайкальский край.

По словам главы Роспотребнадзора, в этих регионах практически не применяют санкции к нарушителям масочного режима.

Напомним, в Рязани и области сегодня было зафиксировано 115 новых случаев коронавируса. При этом в регионе действует ряд ограничений, регулярно проводятся рейды по соблюдению масочного режима.