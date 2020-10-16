РНПК опровергла обвинения в загрязнении воздуха в Рязани

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК) в очередной раз опровергла обвинения в загрязнении воздуха в Рязани. Об этом представители компании рассказали в интервью агентству «Интерфакс».

На нефтезаводе ежедневно проводятся замеры воздуха на соответствие экологическим нормам. С момента появления неприятного запаха в городе было сделано более 3000 анализов и ни разу не были зафиксированы превышения норм. Анализы проводит не только экологическая лаборатория АО «РНПК», но и лаборатория Росгидромета по Рязанской области, сообщили представители компании.

В настоящее время ведётся плановый капремонт технологических установок РНПК, поэтому мощности предприятия значительно снижены. Нефтезавод при этом работает в штатном режиме.

В рамках выполнения социальных обязательств РНПК каждый год выделяет 860 млн рублей на обслуживание городских очистных сооружений. С 2013 по 2019 годы расходы на их реконструкцию превысили 400 млн рублей.

РНПК является крупнейшим перерабатывающим активом «Роснефти». Однако, в интервью «Интерфаксу» представители компании напомнили, что это не единственный завод в Рязани. Есть и другие предприятия, которые, по их мнению, стоит проверить на причастность к появлению неприятного запаха.