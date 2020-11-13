РГУ имени С.А. Есенина проведет День открытых дверей в онлайн-формате

21 ноября в 10 часов в РГУ имени С. А Есенина пройдёт День открытых дверей. Накануне традиционного мероприятия мы встретились с ответственным секретарём приёмной комиссии вуза Дмитрием Сергеевичем Перехватовым и поговорили о нововведениях, которые ожидают абитуриентов в 2021 году, а также о новых направлениях подготовки, которые будут открыты в РГУ.

— Дмитрий Сергеевич, в каком формате пройдёт День открытых дверей в этом году?

— В 2020 году РГУ, при поддержке регионального Правительства, получил лицензию на новые направления подготовки, смежные с направлениями прекратившего свою деятельность Рязанского филиала МГИК. Расскажите об этом подробнее.

— РГУ имени С.А. Есенина в сентябре получил лицензию на такие направления подготовки как режиссура театрализованных представлений и праздников, народная и художественная культура, библиотечная и информационная деятельность, культурная деятельность, музеология и охрана объектов культурного наследия, дизайн, документоведение и архивоведение. Это направления, обучение по которым осуществлялось в Рязанском филиале МГИК, и мы ждём в этом году абитуриентов, интересующихся данными профессиями.

— Какие институты и факультеты вуза будут участвовать в подготовке студентов этим профессиям?

— Почти все эти направления подготовки сосредоточены на факультете русской филологии и национальной культуры РГУ, где с 1994 года работает кафедра культурологии. Преподаватели кафедры проводят занятия в институтах (на факультетах) университета. Например, в институте психологии, педагогики и социальной работы ведутся такие дисциплины как «Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе», «Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире». К нам на работу придут специалисты из Рязанского филиала МГИК, которые будут вместе с нашими преподавателями обучать студентов.

— Направления творческие и требующие определённой материально-технической базы – сцены для репетиций, музыкальные инструменты и т.д. Вуз может её предоставить?

— Какая-то база переходит из Рязанского филиала МГИК, что-то есть у нас, но и, разумеется, постепенно будет формироваться и приобретаться всё, что необходимо для полноценного процесса обучения.

— Будет ли РГУ учитывать опыт Рязанского филиала МГИК при подготовке образовательных программ?

— Есть общефедеральные стандарты, на которые мы опираемся, есть региональная специфика, поэтому учтено будет всё, в том числе и наработки Рязанского филиала МГИК.

— Какие будут экзамены на новые направления или абитуриенты будут поступать только по результатам ЕГЭ?

— Набор экзаменов разный для разных категорий. Для 11-классников — это ЕГЭ и творческое испытание.

Такой опыт в РГУ есть. Творческое испытание проходят абитуриенты, поступающие на журналистику, профессиональный экзамен сдаётся по направлению физической культуры, собеседование проходят абитуриенты, поступающие на логопедию, теперь к ним прибавятся и новые направления подготовки.

Для абитуриентов, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование, предусмотрены внутренние испытания, которые в этом году проходили в дистанционном формате. Как это будет летом 2021 года, покажет время.

Вся информация по приёмной кампании 2021 представлена на официальном сайте университета в разделе Абитуриентам, в наших группах в социальных сетях, можно получить консультацию по телефонам, которые указаны в перечисленных источниках.

Трансляция со Дня открытых дверей 21 ноября будет также доступна в записи. А в 2021 году пройдут факультетские дни открытых дверей.

— Будут ли в 2021 году изменения в процедуре целевого набора?

— Главное для абитуриента — определиться со своим будущим работодателем, у которого он должен отработать минимум три года после окончания РГУ. С работодателем заключается договор о целевом обучении, в котором прописываются права и обязанности сторон. Университет на этапе приемной кампании включает такого абитуриента в конкурс на целевые места. Количество целевых мест зависит от квоты, которую выделяет Правительство РФ. Надо сказать, что конкурс на эти места также достаточно высокий. Бывает, что баллы на целевые места выше, чем по основному конкурсу. Преимущество целевого направления – это гарантированное трудоустройство после вуза. Абитуриенты, не поступившие по отдельному конкурсу, включаются в общие списки и могут претендовать на бюджетное место в общем конкурсе.

— Какие еще изменения внесены в правила приёма на 2021/22 учебный год?

— Ещё одной особенностью поступления 2021 года стали существенные изменения в порядке приёма в вузы. Прежде всего, это — расширение вариативности набора предметов, которые можно сдавать на то или иное направление подготовки. Если раньше на технические направления в РГУ нужно было сдать русский язык, математику и физику, то теперь вместо ЕГЭ по физике можно использовать, например, результаты экзамена по информатике. Мы всегда рекомендовали нашим абитуриентам сдавать больше ЕГЭ, а теперь при подаче документов можно выбрать тот, по которому получено больше баллов, и увеличить свои возможности для поступления на бюджетные места.

В 2021 году расширяется количество направлений подготовки, на которые можно подать документы одновременно. Раньше абитуриент мог подать документы в 5 вузов и на 3 направления в каждом из них. Теперь перечень направлений варьируется от 2 до 10, и решение по количеству принимает вуз.

В РГУ имени С.А. Есенина в 2021 году можно будет подать документы одновременно на 5 направлений. В рейтинговых списках вместо фамилий и имен будут номера СНИЛС. Мы рекомендуем нашим абитуриентам, у которых еще не оформлены страховые свидетельства, позаботиться об этом заранее.