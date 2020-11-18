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На заседании правительства Рязанской области обсудили изменения в некоторые законопроекты

Елена Лобанова

Во вторник, 17 ноября, Николай Любимов провел заседание правительства Рязанской области. Участники собрания в режиме видеоконференцсвязи обсудили изменения  в некоторые законопроекты. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

В частности, на заседании был скорректирован перечень доходов областного бюджета. Кроме того, участники предложили увеличить объем финансовой помощи шести муниципалитетам. Общая сумма, затраченная на эти цела, составит 37,8 млн рублей. 

Губернатор Рязанской области отметил, что региональные министерства и ведомства должны оперативно обрабатывать все вопросы, касающиеся распределения федеральных средств. 

— Важно, чтобы все финансовые средства, которые возможно заложить в федеральный бюджет на следующий год для Рязанской области были максимально увеличены. Здесь от всех требуется максимальная внимательность и собранность, максимальные усилия, — заметил глава региона. 

Николай Любимов также прокомментировал и изменения в кредитном договоре. В частности, речь идет об увеличении срока погашения задолженности регионом. 

— Деньги, которые мы в этом году должны были направить в федеральный бюджет для погашения бюджетного кредита, высвобождаются и пойдут на борьбу с распространением COVID-19, поддержку бизнеса, на компенсацию выпадающих доходов, которые неминуемо у всех возникают, — высказался губернатор. 

Глава региона также одобрил проект закона, которым приводится порядок назначения и предоставления социальной помощи людям. В частности, поддержка оказывается уязвимы гражданам за счет средств областного бюджета. Нуждающимся единовременно или ежемесячно выплачивается определенная сумма. Но при этом они должны выполнять ряд мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации. 

— Заключение такого контракта будет стимулировать граждан к тому, чтобы пройти профессиональное обучение либо начать работать в качестве индивидуального предпринимателя, оплатить часть затрат на приобретение оборудования. Это нужно для того, чтобы человек не просто получал пособия от государства, а начал заниматься своим делом. — подчеркнул Николай Любимов. 

На заседании также одобрили и ряд других мер. Так, в Рязанской области создадут условия для перехода ИП на патентную систему налогообложения. Кроме того, теперь скорректирована величина прожиточного минимума пенсионера. На 2021 год он составил 9 321 рубль. 

— Утверждены дополнительные полномочия Правительства Рязанской области в сфере охраны здоровья, которые направлены на повышение качества оказания медпомощи населению. Увеличены объемы финансирования областной госпрограммы по развитию здравоохранения: поступившие в регион средства резервного фонда Правительства РФ в размере 82,7 млн. рублей предназначены на обеспечение оказания медпомощи больным коронавирусом, проведение необходимых мероприятий в рамках борьбы с COVID-19, — говорится в сообщении. 

А для того, чтобы население не подвергало себя лишней опасности при посещении МФЦ и органов соцзащиты, в правительстве решили упростить порядок предоставления мер господдержки.

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