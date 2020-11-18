На заседании правительства Рязанской области обсудили изменения в некоторые законопроекты

Во вторник, 17 ноября, Николай Любимов провел заседание правительства Рязанской области. Участники собрания в режиме видеоконференцсвязи обсудили изменения в некоторые законопроекты. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В частности, на заседании был скорректирован перечень доходов областного бюджета. Кроме того, участники предложили увеличить объем финансовой помощи шести муниципалитетам. Общая сумма, затраченная на эти цела, составит 37,8 млн рублей.
Губернатор Рязанской области отметил, что региональные министерства и ведомства должны оперативно обрабатывать все вопросы, касающиеся распределения федеральных средств.
Николай Любимов также прокомментировал и изменения в кредитном договоре. В частности, речь идет об увеличении срока погашения задолженности регионом.
Глава региона также одобрил проект закона, которым приводится порядок назначения и предоставления социальной помощи людям. В частности, поддержка оказывается уязвимы гражданам за счет средств областного бюджета. Нуждающимся единовременно или ежемесячно выплачивается определенная сумма. Но при этом они должны выполнять ряд мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.
На заседании также одобрили и ряд других мер. Так, в Рязанской области создадут условия для перехода ИП на патентную систему налогообложения. Кроме того, теперь скорректирована величина прожиточного минимума пенсионера. На 2021 год он составил 9 321 рубль.
А для того, чтобы население не подвергало себя лишней опасности при посещении МФЦ и органов соцзащиты, в правительстве решили упростить порядок предоставления мер господдержки.