Перевозчик провел беседу с рязанским маршрутчиком-хамом

Рязанский перевозчик, обслуживающий маршрут №46, провел беседу с водителем-хамом. Об этом представитель организации рассказал в комментарии к гневной записи.

Напомним, рязанка пожаловалась на невежливого маршрутчика в социальной сети Вконтакте. Она рассказала, что водитель грубо общался с пассажиром, который хотел оплатить проезд картой «УмКА».

В комментариях к данной записи написал мужчина, который уверил, что является представителем компании-перевозчика. Он рассказал, что руководители уже установили личность водителя.

— Личность данного водителя установили и провели разъяснительную беседу по случившемуся инциденту и по культурному обращению с пассажирами. Спасибо за ваше обращение, — написал Александр.