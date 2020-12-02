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Перевозчик провел беседу с рязанским маршрутчиком-хамом

Елена Лобанова

Рязанский перевозчик, обслуживающий маршрут №46, провел беседу с водителем-хамом. Об этом представитель организации рассказал в комментарии к гневной записи. 

Напомним, рязанка пожаловалась на невежливого маршрутчика в социальной сети Вконтакте. Она рассказала, что водитель грубо общался с пассажиром, который хотел оплатить проезд картой «УмКА». 

В комментариях к данной записи написал мужчина, который уверил, что является представителем компании-перевозчика. Он рассказал, что руководители уже установили личность водителя. 

— Личность данного водителя установили и провели разъяснительную беседу по случившемуся инциденту и по культурному обращению с пассажирами. Спасибо за ваше обращение, — написал Александр.

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