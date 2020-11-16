Опубликованы фотографии из подожженного в Рязани частного медцентра

В интернете появились фотографии, сделанные внутри медцентра «Клиника Сити» после пожара. Снимки опубликовал портал rybnoe.net

Напомним, пожар в здании частного медцентра на улице Зубковой, 20Б в Рязани произошёл в ночь на воскресенье, 15 ноября. В результате него оказался повреждён кабинет с томографом. Никто из людей не пострадал.

Также вчера появилось видео, на котором видно, что частный медицинский центр подожгли. На записи можно увидеть мужчину, а затем яркую вспышку. После неё и начался пожар.

Медцентр «Клиника Сити» на улице Зубковой в Рязани закрыт до 1 декабря.