Обновлены данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.
В целом на 12.00 22 ноября в Рязани и области выявлено 13 тыс 115 человек с COVID-19.
Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:
Рязань – 6835 , Касимов – 320, Сасово – 272, Скопин – 416, Рыбное – 306, Михайлов – 148, Ряжск – 332, Спасск – 81, Шацк – 74, Клепики – 70, Кораблино – 88, Новомичуринск – 206.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 118;
Ермишинский район – 26;
Захаровский район – 78;
Кадомский район – 11;
Касимовский район – 191;
Клепиковский район – 227;
Кораблинский район – 47;
Милославский район – 60;
Михайловский район – 179;
Пителинский район – 10;
Пронский район – 67;
Путятинский район – 41;
Рыбновский район – 203;
Ряжский район – 58;
Рязанский район – 549;
Сапожковский район – 21;
Сараевский район – 112;
Сасовский район – 81;
Скопинский район – 213;
Спасский район – 179;
Старожиловский район – 107;
Ухоловский район – 23;
Чучковский район – 84;
Шацкий район – 87;
Шиловский район – 206.