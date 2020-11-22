Обновлены данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.

В целом на 12.00 22 ноября в Рязани и области выявлено 13 тыс 115 человек с COVID-19.

Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:

Рязань – 6835 , Касимов – 320, Сасово – 272, Скопин – 416, Рыбное – 306, Михайлов – 148, Ряжск – 332, Спасск – 81, Шацк – 74, Клепики – 70, Кораблино – 88, Новомичуринск – 206.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 118;

Ермишинский район – 26;

Захаровский район – 78;

Кадомский район – 11;

Касимовский район – 191;

Клепиковский район – 227;

Кораблинский район – 47;

Милославский район – 60;

Михайловский район – 179;

Пителинский район – 10;

Пронский район – 67;

Путятинский район – 41;

Рыбновский район – 203;

Ряжский район – 58;

Рязанский район – 549;

Сапожковский район – 21;

Сараевский район – 112;

Сасовский район – 81;

Скопинский район – 213;

Спасский район – 179;

Старожиловский район – 107;

Ухоловский район – 23;

Чучковский район – 84;

Шацкий район – 87;

Шиловский район – 206.