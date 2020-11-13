Николай Любимов рассказ об эффективности системы ухода за пожилыми людьми в Рязанской области

12 ноября на форуме «Сильные идеи для нового времени» Николай Любимов рассказал об эффективной работе системы уходы за пожилыми людьми, что реализовывается в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
По словам губернатора, в области работает 33 госучреждения, 4 коммерческих организаций и 35 медицинских.
Николай Любимов отметил, что в Рязанской области появились новые социальные сервисы. Речь идет о службах помощников по уходу, выдачи средств реабилитации, сопровождении граждан.
Глава региона также отметил, что в реабилитационном центре, который в настоящее время создается на базе «Соснового бора», планируется оказывать помощь таким семьям.