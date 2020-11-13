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Николай Любимов рассказ об эффективности системы ухода за пожилыми людьми в Рязанской области

Елена Лобанова

12 ноября на форуме «Сильные идеи для нового времени» Николай Любимов рассказал об эффективной работе системы уходы за пожилыми людьми, что реализовывается в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

По словам губернатора, в области работает 33 госучреждения, 4 коммерческих организаций и 35 медицинских.  

— Социальная помощь людям оказывается преимущественно на дому, нет цели определить их в специализированные учреждения. Главное для нас – создать максимально комфортные условия для жизни тем, кто нуждается в особой заботе, — рассказал глава региона. 

 Николай Любимов отметил, что в Рязанской области появились новые социальные сервисы. Речь идет о службах помощников по уходу, выдачи средств реабилитации, сопровождении граждан. 

— Рязанский Центр занятости стал модельным в стране. Его концепция легла в основу единых федеральных стандартов к службе занятости. Особого внимания в регионе требуют вопросы, которые касаются семей с детьми-инвалидами, — подчеркнул губернатор. 

Глава региона также отметил, что в реабилитационном центре, который в настоящее время создается на базе «Соснового бора», планируется оказывать помощь таким семьям.

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