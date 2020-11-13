Николай Любимов рассказ об эффективности системы ухода за пожилыми людьми в Рязанской области

12 ноября на форуме «Сильные идеи для нового времени» Николай Любимов рассказал об эффективной работе системы уходы за пожилыми людьми, что реализовывается в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам губернатора, в области работает 33 госучреждения, 4 коммерческих организаций и 35 медицинских.

— Социальная помощь людям оказывается преимущественно на дому, нет цели определить их в специализированные учреждения. Главное для нас – создать максимально комфортные условия для жизни тем, кто нуждается в особой заботе, — рассказал глава региона.

Николай Любимов отметил, что в Рязанской области появились новые социальные сервисы. Речь идет о службах помощников по уходу, выдачи средств реабилитации, сопровождении граждан.

— Рязанский Центр занятости стал модельным в стране. Его концепция легла в основу единых федеральных стандартов к службе занятости. Особого внимания в регионе требуют вопросы, которые касаются семей с детьми-инвалидами, — подчеркнул губернатор.

Глава региона также отметил, что в реабилитационном центре, который в настоящее время создается на базе «Соснового бора», планируется оказывать помощь таким семьям.