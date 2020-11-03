Николай Любимов поручил отремонтировать дорогу в Ряжском районе

— Подрядчик строит примыкания таким образом, что дорожное покрытие, обочины, откосы на автодороге нарушены. Это очень серьезно препятствует проезду автотранспорта и проходу пешеходов. Во-первых, надо остановить это для того, чтобы людям можно было спокойно проезжать по региональной автодороге. Во-вторых, подрядчику надо восстановить за свой счет разрушенное дорожное покрытие в Ряжском районе, — поделился губернатор Рязанской области.