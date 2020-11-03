3 ноября Николай Любимов поручил отремонтировать дорогу в Ряжском районе, которая разрушилась из-за строительства путепровода. Об этом губернатор заявил на заседании регионального правительства.
Любимов отметил, что проект находится под постоянным контролем министерства транспорта Рязанской области. Поэтому удалось обнаружить нарушения на участке автодороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород». Оказалось, что подрядчик ведет несанкционированное строительство примыканий к региональной трассе.
Дирекция дорог уже направила в региональное УМВД заявление.