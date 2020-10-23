Николай Любимов обсудил с уполномоченным по правам человека оказание помощи пострадавшим скопинцам

В пятницу, 23 октября, Николай Любимов встретился с уполномоченным по правам человека в Рязанской области Натальей Епихиной. Они обсудили оказание поддержки пострадавших от взрывов боеприпасов жителей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Епихина заверила губернатора, что знает о проблемах людей, ведь она лично выезжала в зону ЧС и общалась со скопинцами.

— Сейчас для жителей самые волнующие вопросы – жилищный и имущественный. Проблемы обратившихся за помощью граждан оперативно отрабатываются в тесном взаимодействии с Правительством области, другими ведомствами. Ведется большая разъяснительная деятельность с людьми, которая позволяет ускорить процесс сбора документов, необходимых для предоставления людям жилья по договорам социального найма, а также для надлежащего оформления в собственность помещений, — рассказала Наталья Епихина.

Николай Любимов, в свою очередь, подчеркнул, что главным остается обеспечение пострадавших необходимой поддержкой.

— Последствия ЧС надо устранять, – сказал глава региона. – Ущерб, который нанесен жителям, определяет специальная комиссия, работа продолжается. Мы стараемся действовать в рамках законодательства, максимально эффективно, рассматриваем возможности для оказания помощи в восстановлении утраченного имущества, ремонте помещений, — отметил глава региона.