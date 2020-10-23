Николай Любимов обсудил с уполномоченным по правам человека оказание помощи пострадавшим скопинцам

В пятницу, 23 октября, Николай Любимов встретился с уполномоченным по правам человека в Рязанской области Натальей Епихиной. Они обсудили оказание поддержки пострадавших от взрывов боеприпасов жителей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Епихина заверила губернатора, что знает о проблемах людей, ведь она лично выезжала в зону ЧС и общалась со скопинцами.
Николай Любимов, в свою очередь, подчеркнул, что главным остается обеспечение пострадавших необходимой поддержкой.
В понедельник, 19 октября, в России отмечается День лицеиста. В Рязани есть три лицея – Свободный, №4 и №52. В праздничный день о своей работе РИА «7 новостей» рассказал директор Лицея №52 Елена Викторовна Гаврюнина.