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Не у всех есть мама, но у всех должны быть друзья!

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Не у всех детей, оставшихся без родителей, есть шанс найти новых маму и папу, но у всех должна быть возможность найти настоящего друга. Этому и призван помочь проект «Наставничество», который в Рязанской области реализует Автономная некоммерческая организация поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство» (Рязань) совместно с Благотворительным фондом «Солнечный город» при поддержке Фонда президентских грантов.

Первые четырнадцать кандидатов в наставники уже прошли обучение и готовятся к встрече со своими подопечными. Среди них многодетные мамы, бизнесмены, будущие психологи, специалисты сферы культуры и образования, юристы… Всех их объединяет желание сделать жизнь детей из детских домов интереснее и насыщеннее, а также попробовать себя в роли старшего друга и товарища.

Тренинги начинались с живого формата, но в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией обучение продолжили в режиме онлайн. В течение двух встреч участники узнавали ответы на волнующие вопросы. Как установить контакт с ребенком, как поступать в сложных ситуациях, какие подводные камни могут встретиться на пути, как не навредить и так далее. Все кандидаты, как выяснилось в ходе общения, обладают ресурсами в виде опыта и навыков, собирательными умениями, которыми готовы делиться.

Сейчас в проекте участвует 420 пар «ребёнок-наставник» в Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Томске, Перми, Уфе, Иваново, Оренбурге, Красноярске, Краснодаре, Иркутске, Чите, Кирове и Рязани.

У каждой пары есть своя «изюминка»: кто-то совместно занимается спортом, кто-то любит ходить в кино, кто-то вместе ездит помогать бездомным животным. Но у всех есть одна общая черта: наставник и ребёнок со временем становятся по-настоящему близкими.

Да, иногда установить с ребёнком контакт бывает нелегко. У каждого из них своя непростая история. Но преодолеть барьер можно – в этом наставнику помогают психологи и специалисты.

Если вы решились стать наставником, достаточно заполнить анкету на https://nastavnichestvo.org

Как стать Наставником?

В проекте участвуют подростки из детских домов от 12 лет, наставник должен быть старше 24 лет.

Чтобы стать наставником нужно заполнить анкету на сайте https://nastavnichestvo.org/, пройти два бесплатных тренинга и пообщаться с психологом проекта для уточнения всех неясных моментов.

Команда проекта подбирает пару. Важно, чтобы взрослый и ребенок подходили друг другу по возрасту, полу, особенностям характера и поведения.

Самый волнительный момент — знакомство! На первой встрече с ребенком вас будет поддерживать психолог.

С этого момента вы являетесь полноценным участником проекта: общаетесь с ребенком раз в неделю в удобное для вас и него время, участвуете во всех мероприятиях проекта, развиваете вашу дружбу!

Всю необходимую информацию можно получить по телефону: +7(953)743 55 88 или по адресу E-mail: L.makarovskaya@yandex.ru

О проекте «Наставничество»

Технология «Наставничество» уже несколько лет является приоритетной для детей старше 12 лет, воспитывающихся в учреждениях. Появление эмоционально-близкого взрослого у ребёнка, который находится в учреждении, является важным моментом в становлении личности ребёнка и подготовки его к самостоятельной жизни.

Наставник — это человек, который искренне интересуется жизнью ребенка, поддерживает его и помогает подготовиться к жизни за стенами детского дома.

Результаты регулярных тестирований показывают, что дети становятся более подготовленными к взрослой жизни, становятся более общительными и быстрее социализируются. У ребят появляется представление о своем будущем: с наставником им проще выбрать профессию и учебное заведение для поступления.

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