Названо имя возможного начальника управление образования администрации Рязани

Управление образования и молодёжной политики администрации Рязани может возглавить Дмитрий Филиппов. Об этом сообщает рязанское бюро «Новой газеты».

Филиппов – директор школы №49 в посёлке Строитель. На этом посту он может сменить ушедшего в отставку в конце октября Дмитрия Донскова.

По данным издания, кандидатура Филиппова уже согласована с министерством образования и молодёжной политики Рязанской области.

В пресс-службе администрации Рязани РИА «7 новостей» сообщили, что на данный момент официального назначения нет.