На улице Зубковой восстановили движение после провала грунта

В понедельник, 26 октября, на проезжей части в микрорайоне Дашково-Песочня в Рязани провалился асфальт. Обвал грунта произошёл из-за аварии на водопроводе в районе перекрёстка улиц Зубковой и Тимуровцев.

Работники «Водоканала» оперативно прибыли на место аварии. Для проведения ремонта были перекрыты две центральные полосы проезжей части, из-за этого вечером в городе образовались огромные пробки. Работы были завершены к 5.46 вторника, 27 октября.

Как сообщает пресс-служба администрации города Рязани, к 7.30 вторника, 27 октября, движение транспорта было восстановлено.

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Фото с сайта МП «Водоканал города Рязани»