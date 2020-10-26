В понедельник, 26 октября, на улице Зубковой в Рязани ограничили движение из-за провала грунта. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На сайте мэрии сообщается, что аварийная ситуация случилась на пересечении улиц Зубковой и Тимуровцев. Из-за неё оказался размыт грунт.

На месте работают ремонтные бригады Водоканала. Специалисты проведут разрытие грунта, чтобы оценить последствия аварии и устранить её причину. Из-за этого будет закрыто движение транспорта по двум полосам из 4 в обоих направлениях.

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