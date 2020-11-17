На рязанском предприятии обнаружили просроченное мясо и скопление мух

Специалисты Россельхознадзора нагрянули с рейдом на одно из предприятий по переработке мяса в Рязани. Там они обнаружили большую партию просроченной продукции и ряд других нарушений, сообщает сайт ведомства.

Проверка проводилась в июле. Речь идёт о предприятии «Союзптицепром». Сотрудники Россельхознадзора выявили там следующие нарушения: в морозилках предприятия хранилось более 1000 кг мяса с истёкшим сроком годности. Температурный режим в холодильных камерах и помещениях не контролировался. На предприятии плохо проводилась дезинсекция. Например, специалисты заметили большое скопление мух.

Также отсутствовал контроль за уборкой помещений и за выпуском продукции. На стенах и полах были найдены сколы плитки, металлические конструкции имели очаги коррозии.

В отношении недобросовестного производителя составлен административный протокол. Предприятие оштрафовано на 50 тыс. руб., испорченное мясо утилизировано.