Во вторник, 13 ноября, на 13 рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На сайте мэрии сообщается, что причина отключения – аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

Время отключения во всех случаях разное. В частности, в доме №16 корпус 1 на улице Дружной воды не будет до 17.00.

До окончания работ не будет холодной воды в домах №№2, 4, 6, 8, 10, 12 на улице Берёзовой; в домах №№25 корпус 1, 27, 27 корпус 2, 27 корпус 3 на улице Черновицкой; в домах №№31, 31 корпус 1, 33, 29, со 2 по 32, с 1 по 39 и с корпусами на улице Гоголя.

Кроме того, воду отключат в домах №№3, 5 (школа №37), 4/19, 6/20, 8, 10, 12, 22 на улице Толстого; в домах №№2/1, 4, 6, 8, 10 на улице Чернышевского; в домах с 2 по 18, с 1 по 17 на улице Полетаева; в домах №№1/2, 3, 5/1, 7/2, 9, 11, 13, 15/1, 17/2 на улице Братиславской и в домах с 1 по 19, с 2 по 16, 15А (д/сад №12), 4А (д/сад №160) на улице Островского.

Кроме того, до окончания работ снижена подача холодной воды в домах со 2 по 32, 32 корпус 1 на улице Полетаева; в домах №№25, 25 корпус 1, 27, 27А на улице Братиславской.

До 17.00 в домах с 1 по 43, со 2 по 52 на улице Пронской, в домах №№1, 2, 3, 4, 5 на улице Хлебной и в домах со 2 по 20, с 1 по 39 (частный сектор) на улице Рязанской.