Минприроды ответило на вопрос о проверке воздуха в Рязани

Минприроды Рязанской области ответило на вопрос о проверке качества воздуха Рязани. Он был задан пользователем соцсети ВКонтакте на странице губернатора Николая Любимова.

В региональном Минприроды сообщили, что срок контрольных мероприятий, проводимых федеральными надзорными органами, подошёл к концу. Информацию о результатах проверки у них запросили. Теперь рязанские чиновники ждут ответа.

Напомним, в октябре жители Рязани регулярно жаловались на вонь в городе. В интернете её появление связывали с несколькими предприятиями. Пока точной информации о виновнике неприятного запаха в Рязани нет.