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Новости РязаниОбщество

Минприроды ответило на вопрос о проверке воздуха в Рязани

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Минприроды Рязанской области ответило на вопрос о проверке качества воздуха Рязани. Он был задан пользователем соцсети ВКонтакте на странице губернатора Николая Любимова. 

В региональном Минприроды сообщили, что срок контрольных мероприятий, проводимых федеральными надзорными органами, подошёл к концу. Информацию о результатах проверки у них запросили. Теперь рязанские чиновники ждут ответа.

Напомним, в октябре жители Рязани регулярно жаловались на вонь в городе. В интернете её появление связывали с несколькими предприятиями. Пока точной информации о виновнике неприятного запаха в Рязани нет. 

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