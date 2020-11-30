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Минприроды отчиталось о проверке источника жёлтого дыма в Рязани

7info

Министерство природопользования Рязанской области провело проверку после появления информации о ядовитом дыме жёлтого цвета в Рязани. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, в пятницу, 27 ноября, видео, сделанное рязанцем, появилось в интернете. На нём можно было увидеть дым жёлтого цвета, идущий из трубы. 

В тот же день на улицу Прижелезнодорожную, 50 выехала передвижная экологическая лаборатория. Были проведены замеры, но никаких превышений загрязняющих веществ выявлено не было. 

При этом в отношении ООО «ЭкоСервис МВ», которое зарегистрировано по этому адресу, было возбуждено административное дело по статье 8.1 КоАП РФ.

Судя по доступной в интернете информации, ООО «ЭкоСервис МВ» осуществляет деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности. 

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