Мэрия сообщила о заболеваемости коронавирусом в районах Рязани

Администрация Рязани опубликовала свежие данные о числе заболевших коронавирусом в районах города. Актуальная информация размещена на сайте мэрии.

На 15 часов 22 октября в Рязанской области зарегистрировано 9 тыс 803 человека с подтверждённым COVID-19. В Рязани заболели 5 тыс 105 жителей.

Самый «заражённый» район города – Московский. В нём с начала пандемии зарегистрировано в общей сложности 1650 случаев заболевания.

В Октябрьском районе Рязани заразились коронавирусом 1409 жителей. В Железнодорожном – 1246.

Меньше всего заболевших в Советском районе Рязани – 800 человек.