МЧС РФ оценило готовность рязанской системы оповещения

11 ноября замминистра РФ по чрезвычайным ситуациям Павел Барышев оценил готовность рязанской системы оповещения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В среду в режиме ВКС провели заседание рабочей группы правительственной комиссии по ликвидации ЧС. От Рязанской области на совещании присутствовали первый зампред регионального правительства Анна Рослякова, врио начальник регионального МЧС Александр Савуков и другие.

— На заседании озвучили результаты проведения проверок готовности региональных систем оповещения. Рязанская область вошла в число 45-ти субъектов РФ, в которых оценили систему как «готовую к выполнению задач», — говорится в сообщении.

Замминистра РФ по ЧС Павел Барышев отметил, что к 2030 году не менее 90% населения должны гарантированно оповещаться о чрезвычайных ситуациях с помощью специальных систем.