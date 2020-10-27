Компания-оператор «Окской Жемчужины» прокомментировала итоги прокурорской проверки

Компания-оператор загородного курорта «Окская Жемчужина» ООО «Интер Парк» выпустила официальное заявление по итогам проверки в аквапарке.
Напомним, после гибели в аквапарке школьника из Тульской области сотрудники прокуратуры, МЧС и Роспотребнадзора провели проверку. В ходе неё были выявлены различные нарушения.
В заявлении ООО «Интер Парк» говорится, что компания направила досудебные претензии подрядным организациям – ООО «Системы безопасности +» и ООО «Химсервис-Р», осуществляющим обслуживание аквапарка на территории курорта.
Генеральный директор ООО «Интер Парк» Иван Веретенников отметил, что по закону они обязаны часть работ по обслуживанию зданий и сооружений заказывать у специализированных подрядчиков, имеющих соответствующие лицензии.
Он отметил, что требования к чистоте могут трактоваться по-разному. Например, выявленные нарушения касались того, что на столе, из-за которого только встали посетители, были обнаружены крошки. Или на шезлонгах, на которых лежали отдыхающие в мокрых купальниках, присутствовала вода. В то же время в компании внимательно относятся к требованиям проверяющих организаций и устранению выявленных недостатков.
Веретенников также подчеркнул, что в ходе проверки были выявлены административные нарушения. Они никак не связаны с гибелью подростка 25 сентября. Причину смерти мальчика определят в рамках расследования уголовного дела.