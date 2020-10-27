Компания-оператор «Окской Жемчужины» прокомментировала итоги прокурорской проверки

Компания-оператор загородного курорта «Окская Жемчужина» ООО «Интер Парк» выпустила официальное заявление по итогам проверки в аквапарке.

Напомним, после гибели в аквапарке школьника из Тульской области сотрудники прокуратуры, МЧС и Роспотребнадзора провели проверку. В ходе неё были выявлены различные нарушения.

В заявлении ООО «Интер Парк» говорится, что компания направила досудебные претензии подрядным организациям – ООО «Системы безопасности +» и ООО «Химсервис-Р», осуществляющим обслуживание аквапарка на территории курорта.

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Генеральный директор ООО «Интер Парк» Иван Веретенников отметил, что по закону они обязаны часть работ по обслуживанию зданий и сооружений заказывать у специализированных подрядчиков, имеющих соответствующие лицензии.

– Безусловно неприятно, когда недопустимое отношение к качеству услуг в таких организациях начинает отрицательно влиять на имидж всего курорта, – заявил Веретенников.

Он отметил, что требования к чистоте могут трактоваться по-разному. Например, выявленные нарушения касались того, что на столе, из-за которого только встали посетители, были обнаружены крошки. Или на шезлонгах, на которых лежали отдыхающие в мокрых купальниках, присутствовала вода. В то же время в компании внимательно относятся к требованиям проверяющих организаций и устранению выявленных недостатков.

– Поэтому в целях поддержания высокого качества обслуживания гостей нами было принято решение пересмотреть наши взаимоотношения с подрядчиками, – заявил генеральный директор компании.

Веретенников также подчеркнул, что в ходе проверки были выявлены административные нарушения. Они никак не связаны с гибелью подростка 25 сентября. Причину смерти мальчика определят в рамках расследования уголовного дела.