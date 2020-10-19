Из колледжа в центре Рязани эвакуировали 150 человек

Стала известна причина появления машин оперативных служб у здания на улице Есенина в Рязани. По данным МЧС, в нём произошло короткое замыкание. Пожара в здании не было.

Напомним, в понедельник, 19 октября, появилось видео, на котором запечатлены несколько пожарных автомобилей, а также машина скорой помощи у здания на улице Есенина в Рязани.

Известно, что по этому адресу находится «Колледж правосудия». Именно из него эвакуировали 150 человек.

На место выезжали 9 пожарных расчётов. Люди не пострадали.