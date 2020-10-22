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Елена Митина выступила с докладом на заседании Госдумы

7info

В четверг, 22 октября, депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина выступила с докладом от Комитета Госдумы по образованию и науке по законопроекту №963678-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в РФ» и ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части права приема детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в пределах установленной квоты 

В своём докладе парламентарий отметила, что на сегодняшний день в соответствии со статьей 71 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют особые права. Это право на прием на подготовительные отделения федеральных вузов для обучения за счет бюджета; преимущественное право зачисления в вузы на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата и специалитета при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях; право приема в вузы на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата и программам специалитета в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний. 

Однако норма о предоставлении сиротам права приема в вузы в пределах установленной квоты была установлена как норма временного действия в феврале 2014 года, в марте 2016 года она была распространена на ветеранов боевых действий. Срок ее действия неоднократно продлевался и истекает 1 января 2021 года. 

– Комитет Госдумы по образованию и науке поддержал концепцию данного законопроекта и считает, что необходимо сделать обсуждаемую норму бессрочной, – отметила парламентарий. – У Комитета к проекту закона имеются отдельные замечания, которые могут быть дополнительно проработаны и учтены при подготовке законопроекта ко второму чтению.

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