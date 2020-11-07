Елена Митина встретилась с медработниками Михайловской районной больницы

В пятницу, 6 ноября, депутат Госдумы от Рязанской области передала медицинским работникам Михайловской районной больницы средства индивидуальной защиты и продукты питания.

Как рассказал заместитель главного врача Областной клинической больницы по Михайловской РБ Андрей Мартынов, «красная» зона была открыта в михайловской больнице в конце октября. В ней работают 4 врача, 6 медицинских сестер и 4 санитарки. В стационарных условиях лечат больных со средней и тяжелой формой заболевания. Самых тяжелых пациентов перевозят в Рязань. На сегодняшний день в районе коронавирусная инфекция подтверждена у 60 человек. Еще 70 болеют пневмонией.

– В нашем стационаре лечатся пациенты среднетяжелой формы, это так называемые бескислородные койки. Но, тем не менее, мы используем и кислородное лечение. Лекарствами госпиталь обеспечен, но, к сожалению, у амбулаторных больных есть проблемы с приобретением препаратов в аптеках, – отметил Андрей Мартынов.

В поликлинике организован отдельный фильтр-бокс для больных с температурой. Пациентов принимают два дежурных врача. Большое внимание уделяется осмотру больных на дому.

– Сегодня на медицинских работниках лежит большая ответственность. А наша задача – создать необходимые для них условия и поддержать в непростой ситуации, – подчеркнула Елена Митина.