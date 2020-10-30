Долг по зарплате в рязанских организациях составляет почти 21 млн рублей

Рязаньстат сообщил данные о просроченной задолженности организаций по зарплате на 1 октября 2020 года.

На этот день общая сумма задолженности в организациях Рязанской области, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 20,9 млн рублей. Из них 17,1 млн рублей – долг перед работниками, уволенными в 2019 году и ранее.

За сентябрь просроченная задолженность по заработной плате уменьшилась на 41,1%, или на 14,5 млн рублей.

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Своевременно не получили заработную плату 87 человек, что в расчёте на одного работника составило 240,2 тыс. рублей.