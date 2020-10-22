Директор Михайловского завода задолжал работникам зарплату на сумму более 1 млн рублей

Суд вынес обвинительный приговор директору маслоэкстракционного завода, который с марта по август 2018 года не выплачивал зарплату своим работникам, сообщает пресс-служба следственного комитета по Рязанской области.

Предприятие, расположенное в селе Голдино Михайловского района, занималось производством масел и жиров.

— Директор имел возможность реализации товаров и права на возмещение дебиторской задолженности, но умышленно не использовал их на выплату заработной платы в полном объеме. В результате перед 25 работниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате свыше двух месяцев в размере более 1 миллиона 100 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Работники были вынуждены уволиться с предприятия из-за отсутствия зарплаты. А после этого они написали заявление в полицию.

Следствие выяснило, что директор умышленно не выплачивал зарплату из личной заинтересованности. В частности, руководитель хотел сохранить имидж успешного предпринимателя перед контрагентами.

В результате суд арестовал имущество предприятия на сумму более 2 млн рублей. Это позволит полностью погасит задолженность перед работниками.

— Приговором суда директору маслоэкстракционного завода назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно, — рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.