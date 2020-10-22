Директор Михайловского завода задолжал работникам зарплату на сумму более 1 млн рублей

Суд вынес обвинительный приговор директору маслоэкстракционного завода, который с марта по август 2018 года не выплачивал зарплату своим работникам, сообщает пресс-служба следственного комитета по Рязанской области.
Предприятие, расположенное в селе Голдино Михайловского района, занималось производством масел и жиров.
Работники были вынуждены уволиться с предприятия из-за отсутствия зарплаты. А после этого они написали заявление в полицию.
Следствие выяснило, что директор умышленно не выплачивал зарплату из личной заинтересованности. В частности, руководитель хотел сохранить имидж успешного предпринимателя перед контрагентами.
В результате суд арестовал имущество предприятия на сумму более 2 млн рублей. Это позволит полностью погасит задолженность перед работниками.