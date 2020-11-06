Депутат Госдумы Андрей Макаров высказался о выделении средств на строительство нового моста через Оку

Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров высказался о выделении средств на строительство нового моста через Оку. Его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

— Проект серьезный, деньги большие. Очень важно теперь, чтобы средства в регионе расходовались эффективно и оперативно. Очень важно, чтобы люди видели практические результаты. В соответствии с «дорожной картой» обоснование инвестиций регион должен завершить в первой половине 2021 года. Как мы видим, пока график соблюдается, — подчеркнул Макаров.

Новый мост через Оку соединит северную часть субъекта с областным центром, центральной и юго-западной частями региона, обеспечит выход во Владимирскую и Нижегородскую области.

Примерная стоимость проекта строительства нового моста-дублера через Оку в Рязанской области составляет 6,6 млрд. рублей. Реализовать проект планируется с помощью привлечения дополнительных средств федерального бюджета.