Что посмотреть в Рязани в выходные

Суббота, 14 ноября

10.00 – сказка «Теремок» в театре кукол

16.00 – в Выставочном зале на Есенина пройдет вторая лекция «Во свете Твоем узрим Свет. Московская икона» из цикла по Древнерусскому искусству. Вход свободный.

18.00 – премьера спектакля «Белые кораблики» по пьесе А.Арбузова «Мой бедный Марат» и книге «Детская книга войны. Дневники 1941-1945»

18.00 – «Пегий пёс, бегущий краем моря» –первый в мире спектакль, поставленный по одноименному произведению Чингиза Айтматова на сцене театра кукол

18.00 – «Алые паруса» в музыкальном театре – мюзикл в двух действиях по мотивам одноименной повести-феерии А. Грина

Воскресенье, 15 ноября

11.00 – сказка «Буратино» в театре кукол

16.00 – сказка «Теремок» в театре кукол

18.00 – премьера спектакля «Белые кораблики» по пьесе А.Арбузова «Мой бедный Марат» и книге «Детская книга войны. Дневники 1941-1945»

18.00 – «Алые паруса» в музыкальном театре – мюзикл в двух действиях по мотивам одноименной повести-феерии А. Грина

В Библиотеке Есенина начала работу фотовыставка Петра Чиркова «Время жить». В экспозиции — коллекция снимков подопечных конного клуба «Вожская застава», портреты лошадей, спасённых основателем клуба Натальей Исаевой и нашедших приют в его стенах. Вход на выставку бесплатный.

В «Фотодоме» на Почтовой работает выставка «Серафим» Вадима Тишина. Сквозной мотив уже третьей коллекции модельера — это поиск славянской идентичности, элементов ее ДНК и культурного кода. Выставочная площадка символизирует собой пространство церкви и делится на две части: «алтарную» и «притворную». Вход свободный.