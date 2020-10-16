Что посмотреть в Рязани в выходные

Суббота, 17 октября

11.00 – Музыкальный фестиваль, посвященный воплощению творчества С.А. Есенина в музыке «Откроем томик Есенина…» в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенин

11.00 – сказка «Доктор Айболит» в театре кукол

14.00 – сказка «Царевна-лягушка» в театре драмы

16.00 – сказка «Теремок» в театре кукол

17.00 – Кубок России по футболу среди женских команд клубов высшего дивизиона ЖФК «Рязань-ВДВ» – «ЦСКА» на стадионе «Спартак»

18.00 – спектакль «Ромео и Джульетта» в ТЮЗе

Воскресенье, 18 октября

11.00 – «Каштанка» в театре кукол

12.00 – сказка «Маша и медведи» в театре кукол

15.00 – Первенство Национальной молодежной хоккейной лиги сезон 2020/2021 гг МХК Рязань-ВДВ — ХК АК59 в ДС «Олимпийский»