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Число заболевших коронавирусом в Рязанской области превысило 13000

7info
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

В Рязанской области выявлено ещё 116 случаев заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщила оперативная группа регионального правительства. 

Темп прироста за сутки составил 0,9%.

Всего же с начала пандемии COVID-19 официально подтвердился у 13 тыс 2 жителей Рязани и области. Показатель заболеваемости на 100 тыс населения – 1136,19. По России в целом он больше – 1372,63.

В опергруппе правительства отметили, что все необходимые мероприятия для борьбы с распространением коронавируса в Рязанской области осуществляются в полном объёме.

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