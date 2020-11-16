БК «Рязань» начал новый сезон с поражений

В субботу и воскресенье, 14 и 15 ноября, баскетбольный клуб «Рязань» сыграл первые матчи в новом сезоне Первенства Центрального округа России. В гостях «зубры» встречались с одним из главных конкурентов в борьбе за первое место.
Оба матча с Брянске завершились победой хозяев площадки – 82:61 и 69:59.
В сообщении пресс-службы клуба отмечается, что к играм команда подошла не в оптимальном состоянии.
Эти игры стали для рязанцев первыми в сезоне, соперники же уже провели, кто по 6, кто по 4 матча. Пока БК «Рязань» располагается на последнем месте в турнирной таблице.
Очередные игры рязанцы проведут дома: 21 и 22 ноября «зубры» принимают в спорткомплексе Дворца детского творчества «Технолог-СШОР» из Белгорода.