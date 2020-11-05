Аркадий Фомин: «Танцующий» лес – удивительное место, которое необходимо сохранять

– Правительство нашего региона планирует создать в Шиловском районе памятник природы областного значения «Заколдованный лес», – написал Фомин.

– Лес, который местные жители называют «танцующим», может быть включен в перечень объектов природного наследия области в статусе памятника природы. Площадь особо охраняемой территории составит более 5 га.

Решил совместить приятное с полезным и сам приехал в «танцующий лес», чтобы посмотреть, в каком состоянии он сейчас. В лесу много сухих веток и деревьев, что создает пожароопасную ситуацию. Буду обращаться в местное лесничество, чтобы произвели расчистку участка.

«Танцующий» лес – удивительное место, которое необходимо сохранять!