Новости РязаниВласть Аркадий Фомин: «Танцующий» лес – удивительное место, которое необходимо сохранять 7info 05.11.2020 16:46 Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, побывал в «Заколдованном лесу». Об этом он сообщил у себя в инстаграме. – Правительство нашего региона планирует создать в Шиловском районе памятник природы областного значения «Заколдованный лес», – написал Фомин. – Лес, который местные жители называют «танцующим», может быть включен в перечень объектов природного наследия области в статусе памятника природы. Площадь особо охраняемой территории составит более 5 га.Решил совместить приятное с полезным и сам приехал в «танцующий лес», чтобы посмотреть, в каком состоянии он сейчас. В лесу много сухих веток и деревьев, что создает пожароопасную ситуацию. Буду обращаться в местное лесничество, чтобы произвели расчистку участка.«Танцующий» лес – удивительное место, которое необходимо сохранять! Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Аркадий Фомин (@fomin_arkadiy) 5 Ноя 2020 в 5:35 PST Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО Комментарии для сайта Cackle