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Аркадий Фомин: Делаю осознанный выбор и чувствую большую ответственность

7info

В среду, 28 октября, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин дал интервью рязанским журналистам.  В течение 1,5 часов Аркадий Васильевич отвечал на вопросы, как о деятельности Думы, так и о личном.

–  Во-первых, поздравляю с началом работы Думы 7-го созыва, с тем, что вы вновь возглавили наш региональный парламент. Какие планы на ближайшие месяцы?

–  Мы завершили все организационные процедуры: сформировали комитеты, избрали руководящий состав. В самых ближайших планах работа над бюджетом. Уже в пятницу, 30 октября, бюджет Рязанской области будет внесён в Рязанскую областную Думу в соответствии с бюджетным кодексом. И сразу же депутаты приступят к работе над ним. Будут публичные слушания, на которые мы обязательно пригласим журналистов и общественность. Возможно, в связи с пандемией, они пройдут в дистанционном формате. Тем не менее, все необходимые процедуры в обязательном порядке будут соблюдены.

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Мы продолжаем работать над реализацией Послания Президента. Рабочая группа в новом составе уже провела первое заседание. Оно касалось организации бесплатного горячего питания учеников начальных классов. Мы детально обсудили, как на сегодняшний день этот процесс идёт в регионе. Есть определённые вопросы у семей, которые относятся к льготным категориям. К нам поступают обращения по этому поводу и к каждому случаю подходим индивидуально.  

Сейчас в области идёт реализация 11 национальных проектов. Депутаты осуществляют контроль на местах за их реализацией, наблюдают за ходом строительства и ремонта объектов в рамках этих проектов. Мы продолжим эту работу.

–  Во время избирательной кампании депутаты провели сотни встреч с избирателями. С чем чаще всего обращались люди?

–  С самыми насущными проблемами. Прежде всего, доступность медицинской помощи. Особенно сейчас, в период пандемии. В этой связи я поручил своему первому  заместителю Дмитрию Хубезову проехать по муниципалитетам, по лечебным учреждениям и посмотреть, как организована медицинская помощь. Как для плановых пациентов, так и для больных коронавирусом. Сейчас в ряде муниципалитетов создаются дополнительные места для таких больных. Важно, что мы будем иметь информацию с мест во время обсуждения бюджета. Мы сможем выйти со своими инициативами по здравоохранению.

Второе –  создание рабочих мест, особенно на территории сельских поселений. И здесь нужно продолжать создавать комфортные условия для ведения бизнеса, для привлечения инвесторов.

Следующая тема, волнующая людей, – благоустройство территорий. На эти цели работают две программы –  «Комфортная городская среда» и «Муниципальные инициативы». Последняя из них – это  программа, где с инициативой выходят сами жители, чтобы они хотели сделать, благоустроить, реконструировать. Если помните, в 2017 году программа поддержки инициатив составляла 9 миллионов рублей, сейчас это 180 миллионов плюс софинансирование граждан. Более 400 проектов было реализовано  за 4 года существования программы. 

Тема состояния дорог не теряет своей актуальности. Сейчас же мы видим достаточно хорошую перспективу по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние. Дорожный фонд, созданный в 2012 году, значительно пополняется  благодаря принятым федеральным решениям. С 2020 года растёт доля от акцизов на нефтепродукты, которая поступает в региональный бюджет. Если в 2018  эти отчисления составляли 2 миллиарда 720 миллионов рублей, то по этому году это 5 миллиардов рублей. А всего Дорожный фонд с 5 миллиардов 230 миллионов в 2018 году увеличился до 9 миллиардов 670 миллионов рублей в 2020 году. 

Встаёт вопрос об эффективности использования этих средств, и о добросовестном выполнении работ подрядчиками. И здесь важна совместная работа правительства и депутатского корпуса за контролем над этими объектами.

Ну и, конечно, от населения всегда звучат вопросы по теме ЖКХ. О качестве предоставляемых услуг, запрос на строительство новых объектов социальной инфраструктуры. 

Из всех этих запросов складываются избирательные программы, с которыми наши депутаты пришли в Думу. И сейчас будут «жаркие» дискуссии по их отстаиванию.

– Впервые в Думе представлено такое количество партий – их 7. По вашим прогнозам, как этот факт будет сказывается на принятии решений? Как планируете выстраивать диалог между депутатами?

В VII созыве Рязанская областная Дума обновилась на 45%. Практически половина депутатского корпуса – это новые люди. Действительно, структура Рязанской областной Думы не изменилась. Так как мы считаем, что она эффективна. Наши комитеты синхронизируют свою работу с министерствами правительства Рязанской области для того, чтобы вырабатывать совместные решения, основываясь на экспертных оценках, на профессиональном подходе.

Если говорить о кадровом наполнении структуры, то председатели 4-х комитетов из 8 – это новые депутаты.

В новом созыве Думы работают фракции семи политических партий. Представители каждой политической партии, прошедшей в Рязанскую областную Думу, получили руководящую должность в комитетах. Все они работают на постоянной профессиональной основе. 

Но, на мой взгляд, главное содержательная работа. Смотреть на скандалы в законодательном органе какое-то время интересно, но по сути важно, какие законы принимает Дума, на что они направлены, как определяются приоритеты в формировании бюджета, как идёт реагирование на запросы граждан. Региональный парламент должен быть органом, где вырабатываются взвешенные решения в интересах нашего общества и развития региона.

–  Аркадий Васильевич, начну с себя…. Помню, когда я пошла в первый класс, то испытала палитру чувств от страха до любопытства. Когда стала работать в школе, то оттенки этой палитры поменялись… Ещё более насыщенными они стали во время учёбы сына. И,  по-моему, только сейчас, когда дочь учится в 11 классе, они, набрали «нужный пигмент». А какие чувства от избрания на 3-й срок испытываете вы? Отличаются ли они от тех, что были 10 лет назад?

– Вы рассказали о себе… У меня примерно так же. Если говорить, например, о  1 сентября, то волнение до сих пор испытываю, выходя и поздравляя преподавателей и школьников с Днём знаний. Если говорить о работе председателя Думы, то, безусловно, когда был избран первый раз – это был очень эмоциональный момент. Я не знал многих нюансов, не до конца понимал, как  организовать эффективную работу парламента… Всё приходит с опытом. Сегодня я тоже с волнением подошёл к заседанию, на котором состоялось избрание председателя, так как понимаю меру ответственности за  принятие решений. Поэтому, так же как и вы, делаю уже осознанный выбор и чувствую большую ответственность.

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