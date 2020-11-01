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Новости РязаниОбщество

Археологи показали подземное пространство под мостом на Лыбедском бульваре

7info

Рязанские археологи продолжают следить за ремонтом Астраханского моста на улице Ленина в центре Рязани. В группе НПЦ Рязанская Археологическая Экспедиция

опубликовано видео, сделанное на месте работ. 

Рабочие убрали грунт со стороны цирка. В результате обнажилась кирпичная кладка моста, созданная в 19-м веке. 

– Помимо исторической кладки отчётливо видны многочисленные следы ремонтов и усиления конструкции. – Сообщили археологи. – До настоящего времени свод опирался в том числе на старые деревянные столбы.

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В опубликованном видео можно увидеть внутреннее пространство под мостом, которое раньше было скрыто под землёй. Видно, что арка сделана из бетона. Она сделана позднее самого моста. 

Под аркой можно заметить пространство длиной около 20 метров. Там сохранился деревянная опалубка, устроенная для залития бетона. 

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