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5 советских фильмов о студентах

7info7

17 ноября отмечается Международный день студентов. Его трагическая история уходит корнями в 1939 год. А мы в этот день предлагаем вам вспомнить советские фильмы о студентах и студенческой жизни, учёбе, практике и, конечно, о любви.

Баламут (1979 год)

kinopoisk.ru

Драма, комедия. Режиссёр Владимир Роговой.

Выпускник сельской школы Пётр Горохов из деревни Дядьково приезжает в Москву поступать в престижный экономический вуз; это ему удаётся, хотя и буквально чудом. Впрочем, Петю всегда выручали случай и мистика. На фоне других студентов (в большинстве своём москвичей и жителей других больших городов) этот парень из провинции резко выделяется и манерами, и речью, и поведением. Привыкшего отстаивать свои принципы до конца Горохова прозвали Баламутом. Тем не менее, в студенческой среде он быстро осваивается и становится лидером. Всё бы хорошо, но у него есть две проблемы — неразделённая любовь к темнокожей красавице с Кубы и английский язык…

Моя любовь на третьем курсе (1976 год)

kinopoisk.ru

Драма, режиссёр Юрий Борецкий.

Студенческий отряд приехал провести свой трудовой семестр в одном из целинных совхозов с девизом: «Жить и работать по принципу коммуны!». Но на ограниченном участке пространства и времени это оказалось непросто.

Сентиментальное путешествие на картошку (1986 год)

kinopoisk.ru

Мелодрама, режиссёр Дмитрий Долинин.

Поступив в институт, герой фильма вместе с новыми товарищами едет в деревню «на картошку».Эта поездка не только наполняет жизнь избалованного городского юноши интересными знакомствами и впечатлениями, но и дарит ему первую любовь.

Прошлогодняя кадриль (1978 год)

kinopoisk.ru

Мелодрама, режиссёр Юрий Цветков

Студенты-энергетики Юра, Леня и Жанна проходят практику в деревне. На танцах в доме культуры ребята замечают симпатичную девушку Тоню, которая прекрасно танцует кадриль, и начинают ухаживать за ней на спор — чья возьмет. Тоне явно нравится Леня. И Леня наверняка бы выиграл спор, если бы о нем не забыл, потому что действительно влюбился.

Город зажигает огни (1958 год)

kinopoisk.ru

Драма, мелодрама, режиссёр Владимир Венгеров.

Николай Митясов, капитан разведки, возвращается в разрушенный город после тяжёлого ранения и узнаёт, что жена изменила ему. Но Николай нашёл в себе силы пережить горечь утраты, поступил в институт, познакомился с Валей и начал новую жизнь…

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