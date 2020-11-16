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В этот день: 17 ноября

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РИА «7 новостей» подготовило информацию о том, что произошло 17 ноября в разные периоды истории. Рассказываем подробно, какой праздник отмечается, кто родился, какие открытия сделаны. 

Какие праздники отмечаются?

В этот день отмечается Международный день студентов. 

16 ноября 1939 года в оккупированной нацистами Чехии пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства. Войска оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал, похороны которого переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы. 17 ноября рано утром немцы окружили студенческие общежития. Более 1200 студентов были арестованы и отправлены в концлагерь. Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили в тюрьме.

Спустя два года, в 1941 году, в Лондоне прошла Международная встреча студентов, боровшихся против нацизма. По предложению чехословацкого коммуниста Отто Шлинга было решено в честь погибших ежегодно отмечать эту дату как День студента.

Отметим, что в Рязанской области это один из праздников, в которые в магазинах не продаётся спиртное. 

Также 17 ноября отмечается Международный день недоношенных детей. 

В России же также отмечается День участковых. Праздник установлен в России 6 сентября 2002 года как «День участковых уполномоченных милиции». Отмечается ежегодно 17 ноября и является рабочим днём.

17 ноября в истории

В 1800 году 17 ноября впервые в истории в Вашингтоне собрался Конгресс США. 

В этот день в 1869 году официально открылся для навигации Суэцкий канал. 

В 1933 году США заявляют о признании СССР и восстанавливают с ним торговые отношения.

17 ноября 1941 года был выпущен приказ Ставки № 0428 «…Разрушать и сжигать дотла все населённые пункты в тылу немецких войск…»

В 1962 году выходит очередной номер журнала «Новый мир», в котором опубликована повесть «Один день Ивана Денисовича». Страна впервые узнаёт имя Александра Солженицына. Напомним, писатель некоторое время жил в Рязани, сейчас в городе открыт его музей. 

17 ноября 1988 года появляется первая российская программа-антивирус, Aidstest Дмитрия Лозинского.

В 1993 году в этот день в сборной России по футболу происходит событие, названное в дальнейшем «Русский бунт» или «Письмо четырнадцати», когда после матча с Грецией игроки сборной потребовали отставки главного тренера Павла Садырина, что привело к развалу сборной.

Именно в этот день в 2006 году в США поступила в продажу игровая консоль 7-го поколения «Sony Playstation 3». Отметим, что совсем недавно начались продажи «Sony Playstation 5».

Родились 17 ноября

17 ноября 1906 года родился Соитиро Хонда – основатель компании Honda. Промышленник, инженер – он прожил весьма долгую жизнь, умерев в 1991 году. 

В 1942 году в этот день родился один из самых известных голливудских кинорежиссёров Мартин Скорсезе. В его коллекции наград – «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA, «Эмми» и другие. 

Даже, если вы не слышали имя этого режиссёра, наверняка знаете его фильмы. Например, «Последнее искушение Христа». Или «Отступники» с Леонардо Ди Каприо, Мэттом Дэймоном и Джеком Николсоном. Ну или «Банды Нью-Йорка» всё с тем же Ди Каприо. 

В 1944 году родился ещё один видный представитель Голливуда. Правда, видным его можно назвать за талант, а уж никак не за телосложение. Речь о Дэнни де Вито. 

Дебют Де Вито в кино состоялся в 1975 году. Де Вито сыграл пациента психбольницы в фильме Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки».

Приобрел широкую известность, сыграв одну из ярчайших центральных ролей в телесериале «Такси» –  роль диспетчера службы такси Луи Де Пальмы, за которую получил премии «Золотой глобус» и «Эмми».

Всемирная известность пришла к нему после исполнения роли коротышки-гангстера в фильме «Роман с камнем». Помимо этого, Де Вито известен по роли Пингвина в фильме «Бэтмен возвращается» и доктора Ларри Арбогаста в фильме «Джуниор».

Наконец, 17 ноября 1966 года родилась Софи Марсо. Прекрасная француженка начала играть в кино в 13 лет. Её первой ролью стала Вик в картине «Бум», вышедшей на экраны в 1980 году. 

Использованы материалы Википедии

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