17 ноября в Рязанской области запретят продажу алкоголя

Во вторник, 17 ноября, в Рязанской области не будут продавать алкоголь из-за Дня студентов.

Напомним, согласно законодательству, несколько дней в году рязанцы не могут купить алкоголь. Соответствующий запрет распространяется на День российского студенчества (25 января), Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), День студентов (17 ноября). Кроме того, рязанцы не могут купить алкоголь и в День знаний, который отмечается 1 сентября. При этом если праздник приходится на выходной, то запрет переносится на следующий рабочий день.

В законодательстве сказано, что купить алкоголь нельзя будет только в магазинах. Однако все желающие могут посетить кафе, бары и рестораны, на которые данный запрет не распространяется.