Новости Рязани сегодня: 1 февраля

7info представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий четверга, 1 февраля.

Из украинского плена возвращены двое рязанцев. Радостную новость сообщила 1 февраля уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина. По уточнённым данным, во время обмена пленными с украинской стороной освобождён не один рязанец, а два.

— К нашему большому счастью, по дополнительной информации, еще один рязанец возвращен на Родину в рамках вчерашнего обмена пленными, — написала Епихина ВКонтакте.

Уполномоченный поблагодарила Татьяну Москалькову и министерство обороны России, благодаря работе которых стал возможен обмен пленными. По данным Минобороны РФ, 31 января с украинской стороной проведён обмен пленными в формате 195 на 195.

В Рязанском отделении Соцфонда РФ назначен новый руководитель. Правда, с приставкой и. о. Им стала Ирина Шитова – заместитель руководителя ведомства. На новую должность Шитову назначили 1 февраля.

Ранее, с января 2023 года, она отвечала за управление установления пенсий, управление установления социальных выплат, управление выплаты пенсий и социальных выплат и управление социального обеспечения семей с детьми. Информация о прежнем управляющем – Сергее Дудукине – с сайта пропала.

Строительство ледовой арены в Касимове собираются начать в 2024 году. Строительство ледовой аррены в Касимове планируют начать в этом году, сообщил на странице ВКонтакте вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов. 31 января чиновник посетил город. По его словам, во время визита было осмотрено несколько потенциальных площадок для строительства ледовой арены.

Определиться с локацией должны в ближайшее время, после чего начнут делать проект.

— Планируем в ближайшее время определиться с локацией, начать проектирование нового объекта и уже в этом году приступить к строительству, — написал вице-губернатор.

Россельхознадзор взял анализы трупов свиней, которых нашли на окраине Рязани. В результате анализов особо опасных болезней выявлено не было, сообщает ведомство. Трупы девяти животных утилизировали, на месте провели дезинфекцию.

Россельхознадзор взял ситуацию на контроль.Напомним, тела девяти свиней обнаружили в помойке в поселке Соколовка во вторник, 30 января. Сообщение об этом появилось в СМИ только 1 февраля.

Мэрия Рязани собирается дисциплинировать коммерческих перевозчиков. В этом году в Рязани планируется принять ряд мер, которые позволят дисциплинировать коммерческих перевозчиков. Об этом в комментариях на странице губернатора Павла Малкова заявили представители городской администрации. Какие конкретно меры примут, не уточняется. В ответе пишут, что они помогут повысить ответственность в отношении соблюдения графика движения.Рязанец пожаловался на обслуживание маршрута № 41. По его словам, «автобусы слишком долго ездят, а местами и вовсе пропускают остановки».

Пользователь соцсети предлагает «убрать с линии частников, а всех водителей трудоустраивать в УРТ».

Троллейбусы в Рязани 1 февраля вышли на линии с опозданием. По данным мэрии, машины вышли из депо в 7 часов утра.Причиной задержки стало отсутствие напряжение в контактной сети, из-за задержки ремонтных работ, проводимых сотрудниками «Рязаньэнерго».