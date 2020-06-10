Для чего школьникам участвовать в олимпиадах?

Журналист проекта «МедиаКВН» Василенко Анастасия поделилась опытом участия в финале олимпиады Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций. В процессе подготовки к олимпиаде Анастасии помогали педагоги проекта – сотрудники РИА «7 новостей». Предлагаем вашему вниманию информационный материал Анастасии. Надеемся, что он будет полезен вам, дорогие читатели.

Поздравим родителей, детей, педагогов с окончанием учебного года, последняя четверть которого была особенно напряженной, так как по всей России проводилась в новом формате — дистанционном. Сейчас можно расслабиться и подумать об отдыхе, но если после лета хочется заниматься не только по школьной программе и добиться еще более высоких результатов (кроме табеля годовых оценок), то точно стоит подумать об олимпиадах для школьников. О них, о подготовке и даже участии в одной из олимпиад расскажу на личном опыте.

Олимпиады всегда были мерилом знаний, эрудированности, но некоторые даже не знают, что от них много практической пользы.

Сразу хотелось бы развеять миф, что в олимпиадах участвуют только с 9 класса. В некоторых – да, (например в вузовских, о них чуть позже). Но не стоит игнорировать, например, «ЧиП» или «Кенгуру», а также интеллектуальные состязания, которые предлагает именно ваша школа. В них можно участвовать уже с 1-2 класса. Конечно, будет все адаптировано под юных олимпиадников и нести скорее развлекательный характер, но именно благодаря таким конкурсам формируется понимание, что значит задания повышенной сложности, конкуренция и многое другое. А когда почувствуете, что набрались достаточно опыта, то можно посоветоваться с педагогами и принять участие в олимпиаде за следующий класс (в истории ВсоШ был случай, когда четвероклассник дошел до заключительного этапа, выполняя задания за 9 класс).

Сами олимпиады я бы разделила на 3 типа: олимпиады от различных фондов и организаций; от Министерства Просвещения РФ и от вузов.

Конкурсы «первого типа» часто платные, льгот при поступлении в ВУЗ не дают, но можно выиграть грант на реализацию идеи и даже стипендию на обучение за границей. В любом случае, грамоты и дипломы будут точно нелишними для портфолио.

А вот ВсОШ (Всероссийская Олимпиада Школьников) – самая известная олимпиада в стране. Она абсолютно бесплатная. Интересно, что многие ученики даже не подозревают, что именно в ней они принимают участие с 5 класса. Ее проведение прописано в Законе об образовании. Олимпиада проводится по 24 предметам (и в их числе не только дисциплины, входящие в программу). ВсОШ разделена на 4 этапа: школьный (участвуют с 5 класса), муниципальный (участвуют с 7 класса), региональный (проходят с 9 класса) и заключительный. В первом этапе могут принять участие все желающие, достаточно лишь подойти к учителям, а вот уже на муниципальный приглашают тех, кто хорошо выступил на школьном этапе или стал победителем/ призером муниципа в прошлом году. Аналогично с региональным и заключительным этапами. Причём переходят на следующую ступень не только победители или призеры, а те, кто набрал достаточное количество баллов и, соответственно, переступил определенный порог, устанавливаемый организатором. Но, исходя из этого, есть и большой минус: 1,2,3 места не гарантируют перехода, например, я в этом году стала призером РЭ по русскому языку, но в финал не прошла.

Сложно недооценить значимость данной олимпиады: победители и призеры ЗЭ принимаются без вступительных испытаний в ВУЗы для обучения по специальностям, соответствующим профилю Олимпиады (результат не надо подтверждать баллами ЕГЭ), а при поступлении не по профилю олимпиады, победа или призёрство засчитывается как 100 баллов по предмету, соответствующему ему (профилю). Диплом (действующий, кстати говоря, 4 года) еще гарантирует максимум баллов за ДВИ (если они есть). Все это необходимо уточнять в приёмной комиссии интересующего ВУЗа. На ЗЭ попадают человек 200/300 со всей страны, но это, не побоюсь сказать, лучшие из лучших, дойти до финала непросто, а победить ещё сложнее, но это возможно при отличной подготовке.

Что касается вузовских олимпиад, то тут все понятно из названия. Это конкурс, который проводит университет. Задания разрабатываются педагогами из конкретного высшего учебного заведения. Узнать о таких олимпиадах можно двумя способами: посмотреть их в утвержденном перечне олимпиад Минобразования или зайти на официальный сайт института. Все перечневые олимпиады разделены на 3 уровня. Лауреат диплома в олимпиаде 1 уровня поступает именно в данный университет без вступительных испытаний, 2 уровень поможет получить 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету олимпиады, а вот 3 уровень ничего не гарантирует, но вуз может назначить льготу на свое усмотрение. В этом году я лично попробовала себя в олимпиаде школьников по журналистике, которая проводилась СПбГУ и без одного балла стала лауреатом диплома второй степени. Я выбрала предмет «журналистика» благодаря проекту «МедиаКВН», ведь именно здесь я под руководством профессионалов получила необходимую теорию и практику.

Олимпиада проводилась в два этапа: отборочный и заключительный. Финал проводился непосредственно в Санкт-Петербурге в Высшей школе журналистики и массовых коммуникаций. В первый день участников ждали теоретические задания( журналистика- междисциплинарное направление, нужно знать и русский язык, и историю, обществознание, литературу, основы СМИ), а также необходимо было написать рецензию на мультфильм, который показали в ходе самих испытаний. Во второй день проходила пресс-конференция, в которой участвовало три спикера. Прослушав выступления и задав нужные вопросы, все приступили к написанию новости.

После того, как приехала домой, я поняла, что олимпиады для школьников — важный опыт, там царит особая атмосфера. Будущим участникам я скажу следующее: уверенность + тщательная подготовка — это залог успеха. Про подготовку: во-первых, не читайте только методическую литературу, расширяйте кругозор, а во-вторых, готовиться нужно заранее, не за неделю и даже не за две. А также помните о необходимости апелляций. Чем больше вы везде участвуете, чем больше тренируетесь, тем лучше для вас. Дерзайте!