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Сбербанк масштабировал сервис переводов с получением наличных в банкоматах на всю страну

Сбербанк сообщает о расширении сервиса переводов с получением наличных в банкоматах – теперь перевести средства может любой пользователь Сбербанк Онлайн по всей стране.

Совершить перевод можно при помощи Сбербанк Онлайн — для этого необходимо знать номер мобильного телефона или ФИО получателя. Получить денежные средства можно в банкоматах сети Сбербанка с функцией выдачи наличных или офисах банка по всей стране. Для получения перевода необходимо указать секретный код из смс, при этом, пока перевод не получен, отправитель может его отменить. Отправить перевод в Сбербанк Онлайн можно на сумму до 150 000 рублей в сутки.

Игорь Мамонтов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Платежи и переводы»:
«Мы стремимся предоставлять жителям страны весь спектр возможностей для обмена денежными средствами. Так, сервисом переводов с получением наличных в банкоматах, который мы запустили в начале лета, уже воспользовались около 100 тысяч человек. Основным преимуществом данного сервиса является тот факт, что даже не имея карты, любой человек может получить перевод в широкой сети наших офисов и банкоматов».

Комиссия за использование сервиса онлайн-перевода с получением наличных в банкомате ниже, чем при совершении аналогичного перевода в офисе: 1,5% от суммы, минимум 30 рублей и не более 1000 рублей. На каждом этапе Сбербанк информирует отправителя и получателя денежных средств обо всех изменениях статуса перевода. Например, банк направит отправителю смс, когда перевод будет успешно выплачен.

Ранее отправить перевод с получением наличных в банкомате могли пользователи Сбербанк Онлайн в 27 регионах РФ, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки Сбербанка.

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