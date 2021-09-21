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Вторник, 21 сентября, 2021
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Новосибирская девочка-борец избила женщину с ребёнком

Александр Ильин
Новосибирская девочка-борец избила женщину с ребёнком

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В Новосибирске, возле общежития на улице Вертковской школьница напала на женщину с ребёнком. Об этом пишут «Аргументы и Факты».

По словам пострадавшей, она шла с ребёнком по тротуару и увидела впереди толпу подростков, которые перегородили пространство для прохода. На просьбу уступить путь, школьники сначала обматерили женщину, после чего одна из них несколько раз ударила её в живот и лицо, сломав нос. Пострадавшая уверена, что нападавшая знакома с приёмами единоборств.   

Сейчас полиция занимается поисками виновных. 

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